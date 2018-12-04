香港財經

港元拆息全面上升，其中1個月拆息連升六日，升至兩個月高位。

據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.8557厘。隔夜息升至0.7546厘。

1星期拆息升至0.9575厘；兩星期拆息升至1.05厘；3個月拆息升至2.1325厘。

長息方面，半年期升至2.3381厘；1年期拆息升至2.6926厘。

拆息持續走高的同時，港元滙價走勢亦愈見偏強，港元兌美元稍早高見7.8056，是9月27日以來首見。截至中午12時21分，港滙報7.8083。