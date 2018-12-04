香港財經

瑞士寶盛私人銀行發布《2018年亞洲財富報告》，探討亞洲高資產淨值人士的高端消費趨勢，今年上海重新超越香港，成為亞洲最昂貴城市，而吉隆坡仍然是最便宜的城市。

以美元計算，瑞士寶盛高端生活指數整體上升2.91%，出現了指數創立以來最大的年升幅。該指數自8年前推出以來一直維持上升趨勢，顯示亞洲消費者對高端貨品和服務的需求強勁。

以價格加權計算，上海壓過香港成為亞洲最昂貴城市。綜合計算，上海的高端貨品和服務價格以美元計算上升4.8%，高於指數的整體升幅。此外，有六個指數項目在上海最為昂貴，包括住院、名錶、女士手袋、葡萄酒、珠寶和護膚品。由於坡元走強，新加坡的排名由第三位升至第二位。香港則由去年第一位降至第三位。

在馬來西亞首都吉隆坡，高端貨品和服務以美元計算的綜合升幅達3.4%，但當地仍是亞洲消費成本最低的城市。馬來西亞的住宅物業、酒店套房、葡萄酒、珠寶、鋼琴及汽車價格在各個亞洲城市中最便宜。

瑞士寶盛私人銀行亞洲市場與投資顧問方案部主管Rajesh Manwani表示，高端生活指數創紀錄新高，其動因是全球經濟改善及亞洲財富持續增長。區內經濟的基本因素強勁，料將帶動亞洲富裕人口進一步增長。

今年的報告聚焦亞洲「女性經濟」主題，深入探討亞洲女性消費者的力量。現時中國的高端消費有一半來自女性消費者。隨着擔任高級管理層職位及精於理財的女性數目增加，亞洲女性的消費力愈來愈受重視。