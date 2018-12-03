香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在阿根廷出席完二十國集團峰會後返抵本港，他稱，峰會期間，中美元首在友好氣氛下會談，達成暫不互加關稅的協議，兩國貿易摩擦暫時得以緩和，對中美及全球經濟發展都是好事，

陳茂波表示，貿易摩擦只是表象，中美之間有更深的結構性矛盾，因此未必「一傾即掂」，可能會有時好時壞的情況，金融市場亦可能波動，不能小看過程中可能出現的風險。而本港明年亦要繼續做好審慎工作，應對一旦出現的風險。

陳茂波又說，本港作為獨立關稅區，在大形勢環璄下一定不會比以前差，政府亦推出多項措施協助中小企。