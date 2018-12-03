港股直擊 香港財經 即巿股評

中美貿易戰乍現曙光，「習特會」後雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，緩解市場憂慮。美國道貨今早急升逾四百點，港股今早大幅高開，一舉突破二萬七關即100天平均線水平。

恒指裂口高開678點，報27185，見兩個月高位，高見27194點後升幅收窄，曾僅升500點，低見27006。之後內地公布的財新中國11月製造業PMI微升至50.2，略好過市場預期。大升重拾升勢，最新升穿上午高位。截至10時15分，恒指大升725點，報27232。

國企指數高開323點或3%，報10945，現升318點，報10940。

內地股市造好，上證指數報2659，升71點或2.74%。

藍籌股全線上升，騰訊(00700)高開逾5%，高見328.2元，見兩個月高位，最新升4.4%，報325.8元。

中資金融股跟升，平保(02318)升3.2%；國壽(02628)升5%；建行(00939)升2.9%。

澳門上月賭收按年增加8.5%，好過市場預期。濠賭股今早表現突出，銀娛(00027)急升8%；金沙(01928)升逾7%。

出口股及航運股受追捧，創科(00669)曾急升逾9%；敏華(01999)升9.1%；中遠海能(01138)升逾半成，其A股(600026.SH)更升近8%。