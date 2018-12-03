訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:21 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指飆逾700點 濠賭出口股受捧

放大圖片

中美貿易戰乍現曙光，「習特會」後雙方達成共識同意「停火」，暫緩額外加徵新關稅，緩解市場憂慮。美國道貨今早急升逾四百點，港股今早大幅高開，一舉突破二萬七關即100天平均線水平。

恒指裂口高開678點，報27185，見兩個月高位，高見27194點後升幅收窄，曾僅升500點，低見27006。之後內地公布的財新中國11月製造業PMI微升至50.2，略好過市場預期。大升重拾升勢，最新升穿上午高位。截至10時15分，恒指大升725點，報27232。　

國企指數高開323點或3%，報10945，現升318點，報10940。

內地股市造好，上證指數報2659，升71點或2.74%。

藍籌股全線上升，騰訊(00700)高開逾5%，高見328.2元，見兩個月高位，最新升4.4%，報325.8元。

中資金融股跟升，平保(02318)升3.2%；國壽(02628)升5%；建行(00939)升2.9%。

澳門上月賭收按年增加8.5%，好過市場預期。濠賭股今早表現突出，銀娛(00027)急升8%；金沙(01928)升逾7%。

出口股及航運股受追捧，創科(00669)曾急升逾9%；敏華(01999)升9.1%；中遠海能(01138)升逾半成，其A股(600026.SH)更升近8%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。