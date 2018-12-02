香港財經 時事脈搏

以中國代表團成員身份出席二十國集團(G20)領導人峰會的財政司司長陳茂波發表網誌，表示環球政經界最關心國家主席習近平與美國總統特朗普的會晤，中美兩國合共佔全球生產總值約四成，兩國經貿關係將左右世界經濟大環境。

他認為，不能期望一個會議能把所有問題解決，但與此同時亦毋須對前景看得太悲觀。一方面，國家一直強調會堅持改革開放的大方向，改善營商環境吸引外資，並在各個範疇做好自身的工作，發揮龐大市場的優勢。另一方面，市場對息率趨升及貿易摩擦的憂慮，已令美股呈現較顯著的跌幅，一旦貿易摩擦再升級，對美國投資氣氛以致經濟將造成更實質的影響。而近日美國聯儲局對未來息率看法的表述，跟之前相比似乎也起了變化。

他又表示，持續一年多的國際貿易摩擦，引發對世界貿易組織(WTO)現時多邊貿易體制規則的質疑，並要求作出檢討，有關的規則很可能會改變，問題是變多少、怎樣變、其間出現的不確定性有多長時間，以至對未來世界供應鏈的布局會造成什麼影響。

他指出，香港是一個細小、全開放型的經濟體，奉行自由貿易，香港的成功是互惠雙贏的結果，希望國際社會重新認定自由貿易、開放合作的好處，維護多邊貿易體制，在分歧中尋找最大公約數，建立共識，化解紛爭。