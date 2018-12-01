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特朗普暗示中美貿談或有轉機

出席阿根廷G20峰會的國家主席習近平與美國總統特朗普，周六晚上（香港時間周日早上）將共進晚餐，市場觀望中美能否達成貿易協議。特朗普對記者稱，中美貿易接觸出現良好跡象，「事情或會很好地出現」。

金磚國家領導人會晤 反對單邊保護主義

金磚國家領導人非正式會晤周五在阿根廷舉行，國家主席習近平與南非、巴西、俄羅斯和印度領導人出席，一致認為應全力支持世貿組織多邊體制，反對單邊主義和保護主義措施。

卡什卡里:利率接近中性水平 不宜加息

美國明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡里表示，目前利率水平已接近「中性水平」，若然大幅加息，可能會導致經濟衰退。

憧憬習特會有成果 道指收漲199點

華爾街股市早段和中段窄幅上落，道指曾跌87點；尾段樂觀情緒增加，因為特朗普與中美雙方的官員分別發表利好貿易關係的言論，帶動道指收市升199點或0.79%，盤中最高漲210點；標指揚0.82%；納指彈0.79%。Caterpillar、英特爾分別飆4.1%、3.3%；蘋果回吐0.5%，市值再次落後微軟。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月芝加哥採購經理指數由前一個月的58.4升至66.4，勝預期。

￭ 紐約聯儲總裁威廉斯稱，儲局需解決通脹持續偏低的風險。

￭ 美國、加拿大及墨西哥領袖在阿根廷G20峰會期間，簽署新的美墨加貿易協議(USMCA)，取代NAFTA。

￭ 摩根士丹利前亞太區主席、耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)警告，中美貿易已進入冷戰的初期階段。

￭ 美滙指數尾段升0.44%，報97.22，重上97水平；美元兌歐羅漲0.69%。

￭ 紐約期金收市跌0.4%，每盎斯報1226美元。

￭ 紐約期油曾跌穿50美元，低見49.65美元，收報每桶50.93美元，回落1%，11月累計急挫22%；倫敦布蘭特期油跌1.3%。

￭ 萬豪(Marriott)旗下喜達屋酒店及度假酒店(Starwood)資料庫懷疑遭入侵，當中包含5億名住客個人資料。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市回吐0.17%，汽車股受壓，寶馬、雷諾分別回落0.8%、1%。

￭ 習近平在G20峰會發言，促各國維護多邊貿易體制，中方贊成改革世貿，關鍵是堅持協商，不搞「一言堂」。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9427元，較周四紐約尾市跌70點子。

八大二手樓指數三連跌 金融海嘯後再現

八大二手樓價指數齊跌3周，於2008年11月金融海嘯後再次出現。反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數(CCL)報177.39點，按周跌1%，連跌9周共4.94%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26526點，較港收市高19點。

￭ 夜市期指收報26572點，升41點，較恒指收市高水65點。

￭ 消息：渣打(02888)將在杜拜和包括新加坡在內的主要市場裁員。

￭ 消息：安踏(02020)尋求42.15億歐羅(約374.38億港元)貸款，以支持財團收購芬蘭Amer Sports。

￭ 青島銀行(03866)發A股獲中證監核准。

￭ 聯想控股(03396)分拆附屬正奇金融於主板獨立上市的建議獲港交所批准。

￭ 中鐵建(01186)獲阿根廷批予10.89億美元(約75.44億元人民幣)的鐵路改造合同。

￭ 中能國際(01096)發行兩年期及年息8厘的5000萬元可換股債券，淨籌4880萬元。

￭ 潤中(00202)中期虧損4.96億元；不派息。

￭ 美圖(01357)獲主席增持500萬股。

￭ 華泰證券(06886)(HTSC)：中證監批准其發行全球預託證券(GDR)，在倫敦上市。