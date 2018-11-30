港股直擊 香港財經 即巿股評

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，港股反彈浪未完，加上市場利好消息配合，大市有力突破100天線。他又認為，港股已經踏入熊市二期，相信恒指可望回升至28500至29000點水平。