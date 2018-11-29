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創夢天地(01119)今日截止公開認購，市場消息透露，公開發售獲得超額認購約12倍，國際配售則已足額認購。

創夢天地由騰訊(00700)佔股約兩成，該公司計劃發行約1.27億股，每股招股價介乎6元至7.8元，集資最多9.9億元。每手400股，入場費3151.44元。

股份將於12月6日主板掛牌。

該股已引入兩名基石投資者，包括索尼(Sony)及京東，兩者合共認購1000萬美元(7800萬港元)價值的股份。

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