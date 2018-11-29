香港財經

根據最新《2018 Paypal香港跨境消費者調查》顯示，於2020年前，香港網購市場消費總額預計將達554億元，而於今年底前，本地網購消費總額亦會按年增加27%至389億元。

Paypal指出，使用流動裝置作網購將按年增長37%，高於整體網購消費的27%增長速度。調查又預計，在明年底前，超過一半的香港消費者的網購消費將來自流動裝置渠道。

Paypal總監兼香港、韓國及台灣地區總經理葉承浩表示，隨着網購體驗愈趨便利及網購平台數量日益增加，近半數受訪本港網購消費者表示，將在未來12個月內提高網購消費額。

調查顯示，香港四分之三網購消費者在過去12個月進行跨境交易，而只從本地網站上購物的則只有四分之一。而消費者最常從海外賣家購入服飾、鞋類及配飾(83%)，其次為玩具和與休閒嗜好相關的商品(63%)。

調查又發現，中國內地領先其他國家，成為香港網購消費者跨境購物的最主要市場，主因商品價格便宜。48%受訪香港網購消費者，在過去一年，曾於中國內地網站購物，商品總值36億元。其次是日本和美國，共有32%和30%香港消費者表示曾於該國家的網站購物。

此外，調查顯示，35%的受訪消費者指出，貨物運費是令他們對跨境購物卻步的最大原因。