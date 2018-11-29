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今日 11:20 時事脈搏 香港財經

黃遠輝:居屋售價調整後較吸引家庭申請人

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，新一期居屋收到超過27萬份申請，打破歷年紀錄。其中，白表佔23.6萬份，單人申請者超過15萬份。

他認為，今期居屋售價經過調整，對家庭申請人吸引較大，收到的綠白表家庭申請書有上升，反映好多家庭有迫切置業需要。

黃遠輝又指，現時有5個項目正在招標，但不代表明年會有5個居屋項目推售，明年居屋發展安排仍未有定案。

房委會新一期居屋早上攪珠，決定申請者揀樓的優先次序。攪珠結果首10個號碼依次為：38、70、29、34、01、86、91、17、72、18。

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