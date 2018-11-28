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特朗普據報下周加徵汽車關稅 稅率25%

德國媒體報道，美國總統特朗普下周將宣布，對源自包括歐盟在內大部分地區的入口汽車加徵25%關稅。

庫德洛：中美元首仍可能達貿易協議

美國白宮經濟顧問庫德洛相信，總統特朗普與國家主席習近平在二十國集團(G20)峰會期間，仍可能達成貿易協議。

美網購星期一交易額升20% 創紀錄新高

數據分析機構指出，美國「網購星期一」(Cyber Monday)的銷售收入為79億美元，較去年升20%，創下單日網購額紀錄新高。

聯儲局副主席:實際中性利率難確定

聯儲局副主席克拉里達稱，美國經濟強勁，勞動力市場仍健康，預期經濟擴張進入明年後，將創有紀錄以來最長擴張時間。聯邦基金利率的實際中性利率水平無法確定。

道指曾挫逾200 收市倒升108點

市場憂慮美國或如期調高2000億美元中國貨的關稅率，徵稅對象亦包括蘋果在內，蘋果股價一度挫約2%，拖累道指曾跌224點，但大市低位有吸納，加上白宮顧問稱，美中仍有可能達成貿易協議，道指收市轉漲108點或0.44%；標指反覆上揚0.33%；納指最多下滑0.95%，收市反覆微漲不足1點。傳統防守類股份表現較佳，電訊商Verizon升2.5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國11月消費者信心指數跌至135.7，市場原本預期會升；S&P Case-Shiller樓價指數9月按年升5.5%，低於8月升幅，是兩年來最低增長。

￭ 聯儲局官員撐續加息，美滙指數尾段升0.32%。

￭ 紐約12月期金收報每盎斯1213.4美元，跌9美元或0.73%。

￭ 布蘭特期油每桶收報60.21美元，跌近0.5%；紐約期油回吐0.1%。

￭ 通用汽車(GM)早前宣布關閉多個北美廠房，特朗普稱考慮取消其所有補助。

￭ 谷歌30名員工請願，反對公司計劃推出審查式中國搜尋引擎。

￭ 俄羅斯與烏克蘭在克里米亞外海的衝突事件，其中3名船員在俄法院受審，被判拘留兩個月。

￭ 意大利據報有意將明年預算赤字，調低至佔GDP的2.2%至2.3%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市下滑0.26%。

￭ 國務院副總理劉鶴在德國漢堡表示，中國將加快國有企業改革，履行開放市場承諾。

運房局:5年內公營房屋建屋量逾10萬個

運輸及房屋局表示，今個年度起5年期內，公營房屋的總建屋量約有10.08萬個，當中公屋或綠置居單位約7.46萬個。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報26342點，較港收市高11點。

￭ 夜市期指收報26353點，升97點，較昨日恒指收市26331點，高水21點。

￭ 長和(00001)旗下意大利Wind Tre九個月業績收益總額41.03億歐羅。

￭ 華僑城(03366)附屬擬掛牌出售西安物業，底價8.3億人民幣。

￭ 沿海家園(01124)中期盈利3.31億元，不派中期息。

￭ 建業實業(00216)中期盈利按年減少78.06%，不派中期息。

￭ 漢國置業(00160)中期盈利按年跌76.97%，不派中期息。

￭ 南岸集團(00577)半年虧損4.42億元，不派中期息。

￭ 格林國際(02700)配售新股，淨集資2450萬元。

￭ 遠東發展(00035)6個月盈利按年減少40.35%，派中期息4仙。

￭ 宇華教育(06169)全年盈利按年增69.16%，派末期息6.4港仙。

￭ 創維數碼(00751)中期盈利2.5億元，不派中期息。

￭ 國投集團(01386)中期股東應佔虧損1.26億元，不派中期息。

￭ 消息：內地「新三板」製藥公司上海君實生物今日起預路演，擬集最多5億美元。

￭ 26日起開始招股的創夢天地(01119)，市場消息指國際配售已足額。

￭ 立法會房屋事務委員會主席柯創盛：未來4年公屋輪候時間或突破6年。