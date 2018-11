時事脈搏 香港財經

理工大學電子計算學系將於2019/20學年推出首個金融科技及人工智能(AI)理學士學位課程,回應業界對跨領域專業人才的需求,進一步鞏固香港的國際金融中心地位。

課程將與亞洲金融科技師學會Institute of Financial Technologists of Asia(IFTA)及業界合作推出實習及師友計劃,提供6至8個月的實習工作機會,畢業生日後可獲豁免金融及科技證書Level1的考試。

部分內容包括運算財務、電子支付及加密貨幣、人工智能、大數據分析及機器學習等。

理大亦設有「區塊鏈和加密貨幣技術聯合實驗室」及「大數據分析中心實驗室」。