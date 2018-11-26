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日本《日經新聞》報道，騰訊（00700）將與日本聊天應用程式營運商LINE合作，為日本中小型零售商提供微信支付服務。

報道稱，騰訊與LINE的合作主要針對到日本的中國遊客，同時須面對Yahoo夥拍軟銀（SoftBank）在日本市場的同類競爭，軟銀最近亦宣布與阿里巴巴在日本市場展開合作。

由大約12月中旬開始，LINE將會以租賃形式，向騰訊提供能兼容微信支付的營運平台，客戶範圍覆蓋中小型餐館和商店，這些商戶目前仍未採用LINE自行推出的支付工具。兩家公司的合作服務預計明年正式實施。