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今日 16:41 香港財經

港10月出口升14.6% 勝預期

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本港10月進出口表現勝預期，政府統計處公布，10月份，本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別升14.6%和13.1%，高於市場預期分別升9.4%和10.2%。

繼9月份錄得4.5%按年升幅後，10月商品整體出口貨值3837億元，按年升14.6%。同時，繼9月份錄得4.8%按年升幅後，10月份商品進口貨值4281億元，按年升13.1%。10月有形貿易逆差445億元，相等於商品進口貨值的10.4%。

政府發言人表示，商品出口貨值的增幅在9月明顯減慢後，10月加快至雙位數增長，輸往多個主要市場，包括美國、歐盟、內地及多個其他亞洲市場的出口錄得較快增長。

發言人指出，外圍環境面對的下行風險正在增加，環球經濟的增長動力近期有所減慢，倘若美國與內地的貿易摩擦持續或升溫，對本港商品出口的影響在未來數月料會更為明顯，政府會繼續密切留意有關情況。

10月份，輸往亞洲的整體出口貨值按年升14.1%；除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國升11.6%、美國升10.3%和德國升4.2%。

今年首10月，商品整體出口貨值按年上升9.8%；商品進口貨值按年上升11.1%。首10月錄得有形貿易逆差4663億元，相等於商品進口貨值的11.9%。

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