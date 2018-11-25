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騰訊(00700)佔股約兩成的中國手機遊戲發行商創夢天地(01119)，計劃發行約1.27億股，每股招股價介乎6元至7.8元，集資介乎7.6億元至9.9億元。每手400股，入場費3151.44元。

創夢天地將於明日(26日)起至周四(29日)公開招股，12月6日上市。該股已引入兩名基石投資者，包括索尼(Sony)及京東，兩者合共認購1000萬美元(7800萬港元)價值的股份。

對於內地已停止審批新遊戲，集團主席兼首席執行官陳湘宇稱，對於作為發行平台的創夢天地，影響有限。他指出，目前集團有56個遊戲上線，會提高現有遊戲的生命周期，及與已取得版號的遊戲合作。

創夢天地執董兼總裁高煉惇補充稱，支持政府的監管，是令行業更長遠健康發展的必經階段。

目前集團的遊戲儲備共有25款，當中7款已取得廣電總局的版號，另外6款在海外市場上市，毋須取得版號。

問到與主要股東騰訊的合作，高煉惇表示，雙方合作全面，包含內容、技術及商業化，日後亦會加強與騰訊生態圈內公司的合作。除與騰訊合作外，今次基石投資者之一的索尼(Sony)有從事影視及遊戲業務，料會有所合作，但現階段未能透露。

創夢天地的首席營銷官為「賭王」何鴻燊之子何猷君，他稱創夢天地的招股書是父親今日97歲大壽的最好禮物。