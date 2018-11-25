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創夢天地(iDreamSky)(01119)將於明日(26日)至周四(29日)中午招股，計劃發行約1.27億股，10%公開發售，90%國際配售，每股招股價介乎6元至7.8元，集資最多9.9億元。

每手400股，入場費3151.44元。

該公司引入京東及索尼(Sony)作為基石投資者，各認購500萬美元(3900萬港元)的股份。

創夢天地將於12月6日主板掛牌。聯席保薦人為瑞信、招商證券國際及中金。

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