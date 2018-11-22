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今日 15:18 香港財經

港府推第三批銀色債 定息下限加至3厘

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政府公布推出第三批銀色債券，定息部分下限由2厘升至3厘。

第三批銀色債券的目標發行額為30億元，債券年期為3年，每半年派發一次與本地通脹掛鈎的利息，但息率不會少於3厘。

認購期由下周三(28日)早上9時開始，至12月6日下午2時結束，並於12月17日發行。年滿65歲的香港居民，可透過20間配售銀行或15間指定證券經紀認購債券。

政府發言人表示，發行銀色債券可為年長投資者提供具穩定回報的投資產品，並帶動業界開發潛力龐大的銀髮市場，為長者提供更多合適的投資產品。

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