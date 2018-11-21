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今日 17:34 香港財經

歐達禮:企業ESG報告有利投資者資產配置

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證監會行政總裁歐達禮表示，目前要求上市公司披露環境、社會責任和企業管治(ESG)報告，相信有利投資者作出資產配置，而監管者應提供相關指引，清晰表明企業必須披露的資料。

歐達禮認為，當中的「環境」資料較重要，因氣候變化的風險持續上升，期望不同市場對有關要求能達到一致標準；而「社會」方面的資料則與道德標準有關。他又指，公私營的機構應為氣候變化的問題出一分力，而證監會的角色只要求上市公司公布有關資料，若不公布則會面臨嚴厲懲罰。

另外，歐達禮表示，證監會計劃發出指引，規管虛擬資產交易平台。他重申，若果加密貨幣交易平台涉及證劵交易買賣，便需要受到證監會規管，但部分加密貨幣資產平台或不屬此類別，證監會將密切留意虛擬資產的交易平台營運模式及信貸風險。

他說，證監擬針對加密貨幣設立監管沙盒，但暫未能透露有意參與的營運商數目，而首階段會與部分市場參與者溝通，表達證監會對營運方面的期望，以及營運商可以如何跟隨，相信只要雙方能互相理解，沙盒將可向更公開發展。

對於獨立股評人David Webb早前提出最新41隻可能出現問題的細價股，歐達禮並無回應他的看法，但表示港交所正就上市公司提升財務報表要求進行諮詢，諮詢完結前不會評論。

另外，歐達禮又提到，證監會短期內會推出證券無紙化的諮詢。

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