香港財經

投資者教育中心於9月進行「年長人士對金融科技服務的態度及使用情況研究」，訪問600名年齡介乎50至69歲的人士，當中43%受訪者抱有嶄新的金融科技服務是為年輕人而設，並不適合中年及老年人的看法。

在常見的金融科技服務中，以流動支付服務最為普及。65%受訪者表示在過去12個月内曾使用相關服務，較年輕的受訪群組，即年齡介乎50至59歲的使用率較高，達76%；反觀較年長的受訪群組，年齡介乎60至69歲的使用率則為47%。

45%受訪者曾使用雙重認證技術，但曾使用生物辨識認證的受訪者則相對較少，僅18%。無使用流動支付服務的受訪者表示，不使用服務的主要原因是安全性考慮(68%)，其次為現有付款方法足夠(30%)和操作困難(27%)。有37%受訪者認為金融科技服務難以使用，若向他們提供示範和指導，有61%受訪者表示會有信心嘗試使用服務，惟有14%坦言仍不想試用。

投資者教育中心總經理李博衞指出，中年及較年長人士較傾向與人互動，對新科技不熟悉和缺乏信心，或者學習與身體上的障礙，都會令他們對金融科技卻步。隨着科技進步和金融科技方案興起，需要更多適合長者的教育資源，同時制定保護措施，避免長者誤墮欺詐和騙局。