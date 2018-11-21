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今日 14:06 香港財經

黎美儀:客戶年中開始轉向債券投資

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今年投資市場波動，滙豐香港區零售銀行及財富管理業務拓展主管黎美儀表示，客戶的投資取態亦有改變。

黎美儀指出，年初客戶多傾向股票投資，年中開始已有轉向債券投資的情況，雖然利息趨最升，部分客戶着眼票息而非追逐價格。她表示，部分企業債年期3至5年，回報率達3至4厘，客戶亦覺得合理。

滙豐保險香港行政總裁文德華亦稱，在保險方面，亦見到客戶對有保證的產品興趣較一年前多，面對環球經濟不明朗，在產品年期方面，過去多選擇期儲蓄產品，現時留意長期的壽險產品。

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