香港財經

評級機構穆迪表示，儘管經營環境有變，以及中美貿易緊張的影響，但預期有納入其評級的本港地產商未來12至18個月的盈利將持續增長。

穆迪企業融資部副總裁-高級分析師劉致伶表示，預期穆迪有評級的10間本港地產企業的加權平均除息稅折舊前盈利(EBITDA)於2018及2019財年有高單位數增長，基於過往兩年住宅方面的強勁預售，以及穩定的寫字樓租金收入增長。

然而，劉致伶指出，宏觀經濟及資本市場的動盪，部分由於貿易緊張及人民幣弱勢，可能會對今年第四季及之後的零售銷售增長及住宅合約銷售減少，影響2020財年的EBITDA。

穆迪預期，基於宏觀經濟及資本市場的動盪，預期未來12至18個月總一手成交額將減少10%至15%，導致地產商住宅收入於2020年財年有適度下跌。不過，穆迪預期，其有評級的地產商可抵抗潛在盈利壓力，因為其收入多元化。

穆迪預期，寫字樓業務表現維持穩固，料甲級寫字樓未來12至18個月租金調整有中高單位數增長，又指商業地區如中環、港島東及銅鑼灣寫字樓的空置率低以及新供應有限，會支持租金增長。不過，穆迪提出一個潛在風險因素，是中資企業在環球經濟及資本市場不明朗的情況下，對擴張寫字樓的需求明顯減慢。

另外，穆迪預期，零售業務方面租金收入增長平穩。

穆迪有評級的10間地產商包括新地(00016)、長實集團(01113)、領展(00823)、太古地產(01972)、九龍倉置業(01997)、IFC Development、香港置地、希慎興業(00014)、冠君產業信託(02778)及南豐國際。