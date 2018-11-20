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今日 19:44 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】同程藝龍寶寶樹傳接近下限定價

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路透旗下IFR報道，騰訊(00700)及攜程為主要股東的同程藝龍(00780)，將以每股9.8元定價，接近招股價9.75元至12.65元的下限，股份下周一(26日)主板掛牌。

另外，阿里巴巴集團及復星國際(00656)有份投資的內地母嬰類社區平台寶寶樹(01761)，已於今日中午截止公開發售。

IFR引述消息指出，寶寶樹同樣以招股價6.8元下限定價，集資17.02億元，將於下周二(27日)上市。

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