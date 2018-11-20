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政務司司長張建宗出席「香港海運週2018」論壇致詞時表示，香港在發展海事法律和爭議解決服務方面具備良好的條件，可以為內地與香港企業併船出海提供強大的後盾。

張建宗指出，優良專業的法律服務是國家、香港以及粵港澳大灣區走向國際的重要元素。香港擁有健全的法律制度，與國際接軌，為國際企業提供全面的保障，當香港律師遇上航運企業，便是機遇處處、商機無限。

他又衷心感謝香港與內地法律專業聯合會對香港法律服務的大力支持，也感謝海運業和法律界的專業人士為香港發展出謀獻策。