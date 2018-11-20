香港財經

澳洲會計師公會最新香港經濟前景調查顯示，受到全球和本地市場不確定因素影響，香港經濟明年將面臨挑戰，同時預期中美貿易戰將影響本港經濟12至18個月。

調查在上月進行，共訪問178名公會會員，當中只有48%受訪者預計明年經濟將增長2%或以上，較去年的62%為少。中美貿易關係惡化、預期中國內地經濟增長放緩及樓價高企，是最有可能對明年香港經濟造成負面影響的因素，受訪者對香港競爭力的信心下降，亦反映其對明年本港經濟前景較不樂觀。

大中華區分會會長何耀波表示，上述調查顯示，受訪者對於本港明年經濟不如今年樂觀，較多人認為本港樓價會下跌，相信主要受貿易戰及加息因素影響。

他又稱，本港第3季經濟增長放緩至2.9%，顯示經濟已開始受貿易戰等不明朗因素影響，預期貿易戰將影響本港經濟12至18個月。

公會榮譽顧問李文傑認為，貿易戰對企業的實質影響可能要12至18個月才會浮現，若情況惡化，可能會影響企業融資和現金流，但不少企業仍採取觀望態度，建議企業盡快做好現金管理，以及開拓新市場和收入來源應對。

此外，公會認為，健全法制及低稅制有助支持香港繼續成為自由貿易港，而美國建議剔除香港獨立關稅區的地位，相信短期內不會有太大影響。