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今日 09:53 香港財經 時事脈搏

張建宗將率團訪閩 雙方關係踏新台階

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政務司司長張建宗發表網誌表示，本月27日至29日，將率團訪問福建，會連同政制及內地事務局局長及多位決策局副局長，乘坐高鐵到福州，出席他與福建省副省長共同主持的閩港合作會議第三次會議。

他提到，多年來政府一直積極推動閩港兩地的交流和合作，兩地於2015年及2016年舉行了兩次閩港合作會議；首次會議簽署加強經貿及金融合作的協議；第二次會議雙方除同意繼續加強這兩領域的合作外，亦同意在創新及科技、青年交流和文化及創意產業多個領域上加強合作。

張建宗指出，香港和福建同是位處泛珠三角區域，兩地文化淵源深厚，經濟和社會關係相當密切，源遠流長，為閩港兩地的交流和合作奠下堅實基礎。香港既是福建的主要外資來源地，亦是福建的主要出口市場之一，本港市場有超過70家福建企業來香港上市籌集資金。

他又提出，香港居民中有約120萬人原籍福建，即是每六個香港人就有一個人來自福建，當中有不少是工商及專業界的領袖，是建設香港的一股重要力量。

另外，廣深港高鐵香港段(高鐵)開通後，他認為已打通兩地大動脈，由香港西九龍站直達省會福州只需五個多小時，到廈門更只需約四小時。此外，為便利到福建養老的香港長者，政府於本年4月1日起推行「福建計劃」，讓居於該省的合資格長者，毋須每年返港，亦可領取高齡津貼；今年《施政報告》宣布長者生活津貼亦將擴展至福建。

張建宗認為香港的專業服務，包括融資、風險評估、法律、會計、規劃、設計、工程、項目管理及爭議解決等，可與福建作為「21世紀海上絲綢之路」核心區優勢互補。在慶祝國家改革開放40周年之際站在新起點，閩港可以把合作提升到一個新層次、新台階。

他亦強調，政府已全面提升駐內地辦事處的網絡和職能，做好政府與內地其他區域的政府對政府(G2G)工作，現時共設有五個辦事處，旗下共有11個聯絡處。

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