香港財經

對於有市民的「轉數快」賬戶被人盜用，銀行公會主席施穎茵指出，這應與「轉數快」及其他電子錢包系統安全無關，提醒市民要提高警覺，不要隨便透露個人資料及密碼，避免在公眾網絡使用網上銀行服務。若發現戶口有任何異動，應該報警、聯絡銀行及儲值支付營運商。

有報道指本港銀行因應內地企業的信貸違約，全面煞停內保外貸業務。施穎茵表示，本港銀行資產質素良好，暫未見銀行風險取態改變，相信僅為個別銀行的決定。

她又說，中美貿易戰及英國脫歐進展未明朗，導致環球資本市場波動及資產價格波動，提醒市民要做好風險管理。