訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:39 香港財經

銀公:轉數快賬戶被盜與系統安全無關

對於有市民的「轉數快」賬戶被人盜用，銀行公會主席施穎茵指出，這應與「轉數快」及其他電子錢包系統安全無關，提醒市民要提高警覺，不要隨便透露個人資料及密碼，避免在公眾網絡使用網上銀行服務。若發現戶口有任何異動，應該報警、聯絡銀行及儲值支付營運商。

有報道指本港銀行因應內地企業的信貸違約，全面煞停內保外貸業務。施穎茵表示，本港銀行資產質素良好，暫未見銀行風險取態改變，相信僅為個別銀行的決定。

她又說，中美貿易戰及英國脫歐進展未明朗，導致環球資本市場波動及資產價格波動，提醒市民要做好風險管理。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。