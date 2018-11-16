香港財經

香港第三季度經濟增長遜預期。政府公布，今年第三季香港經濟按年實質增長2.9%，遜市場預期增3.3%。考慮到今年首三季增長3.7%，以及外圍環境的下行風險，最新全年的經濟增長預測為3.2%，仍屬8月時公布的3至4%的預測範圍內。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第三季增0.1%。第二季為下跌0.2%。

政府指出，雖然增速連續八個季度高於趨勢增長率，但與第二季3.5%的增長速度相比，則有所減慢。隨着環球經濟進一步擴張，外部需求整季合計繼續錄得顯著增長。內部需求保持堅穩，勞工市場情況依然理想，消費物價通脹稍為向上。內部需求在第三季大致保持強韌。

此外，整體貨物出口在第三季合計繼續顯著增長，但出口的增長步伐在9月減慢，反映美國與內地貿易摩擦的影響開始浮現。

展望未來，經濟前景面對的下行風險正在增加。環球經濟的增長動力近期有所減弱，這從歐盟及不少亞洲經濟體的增長速度在第三季減慢可以看到。中美貿易摩擦已拖累環球經濟氣氛，或會波及環球貿易及投資活動。貿易摩擦對香港對外貿易的影響已開始浮現，並且在短期內料會更趨明顯。

同時，先進經濟體，尤其是美國的金融狀況進一步收緊，是另一個風險因素。美國息率上升及美元強勢，已引致部分經濟基調較弱的新興市場經濟體的金融市場，在今年較早時出現激烈震盪。環球金融及資產市場往後或會更為波動。另外，英國脫歐談判的進展、意大利的財政狀況，以及地緣政治局勢緊張，亦須密切留意。

內部需求在外圍不利因素增加下，亦可能會面臨更大壓力。消費情緒受外圍的不確定性及資產市場轉弱的影響或會增加，雖則依然理想的就業及收入情況仍有支持作用。多個調查亦顯示本港營商氣氛在近月已變得更為審慎。

通脹展望方面，本地成本已隨經濟持續擴張而上升，加上早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現，通脹率在年內或仍有一些輕微的上行壓力。考慮到今年以來的實際數字，今年全年的基本消費物價通脹率及整體消費物價通脹率預測，從8月時公布的2.5%及2.2%，在今輪覆檢分別略為上調至2.7%及2.4%。