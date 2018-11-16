香港財經

政府統計處公布，8至10月經季節性調整失業率維持2.8%，與7月至9月的數字相同；就業不足率亦保持不變，維持於1.2%的水平。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場仍然偏緊。展望未來，勞工市場短期內料會維持偏緊，但往後的就業前景將取決於外圍不利因素增加，在未來會如何影響本地經濟。政府會保持警覺，密切留意有關情況。

期內，總就業人數387.26萬人，減少約2000人；總勞動人口398.86萬人，減少約3800人。失業人數(不經季節性調整)11.6萬人，就業不足人數減600人，至4.67萬人。