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今日 15:52 時事脈搏 香港財經

民建聯倡預算案推利民紓困措施助小微企

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民建聯立法會議員今早與財政司司長陳茂波會面，提出對2019/20年度《財政預算案》的期望，建議多管齊下開拓土地，善用豐裕的財政儲備，以「應使則使」的原則，推出更多利民紓困的措施；同時，採取更積極措施，以靈活應對中美貿易摩擦等各種因素帶來的不明朗，全力支撐中小微企，協助解決各項經營困難。

在土地房屋上，建議政府應列出可供發展過渡性房屋的土地清單，讓有意營辦的機構申請；設立「社會房屋基金」，讓非牟利團體申請，以作過渡性房屋的興建、改建、翻新或相關工程開支，加快過渡性房屋計劃的供應。在未來5年將公私營單位比例改為七三比，以增加公營房屋供應。

民建聯指出，應增設薪俸稅新扣稅額，包括向沒有擁有自置物業的納稅人設立居所租金扣稅額、設立子女教育開支扣稅額、設立聘請外傭開支扣稅額，提高子女免稅額及供養兄弟姊妹免稅額，以及設立新生代嬰兒基金。

其他稅務寬減措施，包括寬免公屋租金一個月，發放額外一個月高齡津貼、長者生活津貼及傷殘津貼金額。寬減薪俸稅、寬免差餉、寬減利得稅、豁免中小企商舖的商業登記費及相關牌照費用。設立市民「共享發展成果」恒常機制，以確保各階層市民在未來政府財政盈餘豐厚時，能迅速順暢領取到有關款項，及時分享到經濟成果。

中小企對於政府提出取消強積金對沖的最新方案仍有很大憂慮，民建聯期望，政府重新考慮中小企提出的方案，並與他們繼續磋商，爭取一個各方均可接納的強積金對沖機制方案。

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