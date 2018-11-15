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今日 17:12 香港財經

港9月出口量升1.9%

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政府統計處發表9月對外商品貿易貨量及價格統計數字，商品整體出口貨量按年上升1.9%，商品進口貨量錄得2.1%的升幅。

9月份，商品整體出口價格按年增加2.7%，商品進口價格亦升2.9%。

期內，輸往印度、美國、內地及越南的整體出口貨量，分別上升8.3%、3.3%、2.8%及2.4%。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則下跌14.7%。

今年首9個月，香港的商品整體出口貨量上升6.6%，商品進口貨量增加8.2%。 期內，商品整體出口價格上升2.5%，商品進口價格亦增2.6%。

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