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納瓦羅傳遭白宮架空 限制接觸特朗普

白宮貿易顧問納瓦羅與經濟顧問庫德洛，近日就美國應否與中國化解貿易戰而爆發意見衝突。CNBC引述消息稱，白宮刻意制壓納瓦羅的公開言論，總統特朗普或重新考慮他的角色。

蘋果遭兩證券行唱淡 調低iPhone銷量預測

再有華爾街證券行唱淡蘋果股份前景。Guggenheim Partners估計，iPhone明年銷量將減少5%，就算產品加價，亦難以彌補銷售下滑的損失；瑞銀(USB)亦下調iPhone銷售預測和蘋果股價目標。

蘋果銀行股拖累 道指收市跌205點

油價造好，加上美國CPI數據反映通脹壓力溫和，美股道指曾升214點，其後受蘋果與銀行股拖累，最多倒插350點，收市仍跌205點或0.81%；標指挫0.76%；納指下滑0.90%。蘋果、亞馬遜分別回落2.8%、1.9%；摩根大通、高盛分別跌2.0%、1.2%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國10月消費者物價指數(CPI)按月漲0.3%，按年升2.5%，均符預期。期內核心CPI按年漲2.1%，預期升2.2%。

￭ 英鎊滙價美市尾段彈0.29%。美滙指數跌0.04%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1210.1美元，漲0.7%。

￭ 布蘭特期油收升1%，每桶報66.12美元；紐約期油漲1%。

￭ 思科第一財季淨利潤按年升48.5%；每股經調整盈利75美仙，收入升7.7%至130.7億美元，市場預期分別是72美仙與128.6億美元。

￭ 梅西百貨(Macy's)第三季盈利按年增1.07倍，核心股盈利較市場預期多近一倍。

￭ 比特幣價格尾段大幅下滑超過一成，創下一年新低。

￭ 意大利重新向歐委會提交明年預算案，對明年經濟增長和赤字預測，分別維持1.5%及2.4%，下調公共債務預期。

￭ 憂意大利或「脫歐」，歐股收市下滑，英國跌0.28%；德國回落0.52%；法國下滑0.65%。

￭ 習近平主持召開一個中央會議時強調，繼續推進新時代改革開放。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.9437元，較周二紐約尾市漲28點子。

騰訊第三季多賺三成 勝預期

騰訊(00700)截至9月底止第三季股東應佔盈利233.33億元人民幣，按年增29.58%，勝預期；按季增30.59%。大摩維持對騰訊「增持」的評級，目標價420港元。

高銀金融與主席潘蘇通合資中標啟德地

高銀金融(00530)與集團主席分別持有60%及40%權益的迅富國際，以逾89.06億元奪得九龍東啟德第4B區4號住宅地。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25889點，較港收市高235點。騰訊ADR較香港高逾半成。

￭ 夜市期指收報25788點，升234點，較昨日恒指收市高水134點。

￭ 領展(00823)行政總裁王國龍：擬將中國投資比例上限升至20%，目前中國投資佔整體資產8.2%。

￭ 五龍電動車(00729)附屬於美國接獲電動車採購訂單，銷售金額連同補貼將帶來不少於1億美元收入。

￭ 卜蜂(00043)首三季盈利2.11億美元，按年增4.38倍。

￭ 寶寶樹(01761)周四起招股，入場費4444.34元。