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今日 18:45 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】集資額縮 寶寶樹:不影響業務發展

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內地母嬰在線社區平台寶寶樹(01761)明日起招股，以每股6.8元至8.8元招股，發售2.503億股，其中10%公開發售，集資額17.02億至22.03億元，較早前市傳集資最多10億美元(約78億港元)，縮減逾七成。一手500股，入場費4444.34元。

寶寶樹上市集資額大縮，創辦人、主席兼行政總裁王懷南稱，寶寶樹的上市屬策略性行為，強調不關心發行規模，更重要是上市後對業務及人才的提升，以及中長線能否為股東帶來回報。

問到縮減集資會否影響業務發展計劃，集團執董兼首席財務官徐翀表示，不會對業務發展帶來影響。王懷南補充稱，上市後作融資較在私募市場更加容易。

寶寶樹已經與戰略股東阿里展開戰略合作，王懷南稱，剛過去的「雙11」，按年有大幅增長，阿里及寶寶樹的團隊均對此感非常滿意。他又指，母嬰用品屬抗周期，不擔心經濟放緩帶來影響。

此外，曾留學美國哥倫比亞大學的王懷南稱，當時有哥大的學長向他們分享指，「咱們這幫人來自中國，來西方世界學本事，但終有一天會回到中國。」他稱，這位學長就是現時港交所(00388)行政總裁李小加。他表示，香港鼓勵創新企業上市，亦是寶寶樹選擇在港上市的原因之一。

寶寶樹明日起招股，下星期二截止認購，本月27日主板上市。

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