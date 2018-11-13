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國內在線旅遊平台同程藝龍(00780)明日起招股，集資額較今年中傳出時大幅縮水約八成半，首席戰略官吳嘉竹表示，集團未有披露過發行規模，現時訂下的發行規模及上市時間均按集團實際需要而定。

同程藝龍以每股9.75元至12.65元招股，發售約1.438億股，其中10%公開發售，集資額介乎14.02億至18.2億元。一手400股，入場費5110.99元。

同程藝龍董事會聯席董事長兼執董吳志祥則稱，雖然香港資本市場近期「天氣多變」，但集團屬於今年在港上市新股中為數不多能錄得盈利及過億客戶的科網公司。

今次同程藝龍上市未有引入基石投資者，吳嘉竹解釋，由於已有騰訊(00700)、攜程及華僑城等戰略股東，加上已獲得國際投資者的關注，故未有引入基石投資者。

問到與騰訊的合作，集團首席執行官兼執董馬和平稱，除通過微信小程序獲取流量外，亦冀在廣告、數據及人工智能方面，與騰訊有更多合作。

集團另一戰略股東、同樣經營線上旅遊平台的攜程，早前發布低於市場預期的業績指引，令市場擔心在線旅遊市場需求減少。吳志祥指出，內地在線旅遊業務，在總量及滲透率的增幅或有機會放緩，但增長趨勢不變。

該公司明天起公開招股，本月19日截止認購，股份預期本月26日主板掛牌。

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