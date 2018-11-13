香港財經 港股直擊

內地母嬰在線社區平台寶寶樹表示，因技術問題，取消原定於今日下午舉行的招股發布會。

寶寶樹上月底已通過上市聆訊，早前正進行上市前推介。

另外，內地第三大的線上旅遊平台同程藝龍今日舉行招股發布會。