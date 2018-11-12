香港財經

商務及經濟發展局局長邱騰華明日(13日)啟程前往巴布亞新畿內亞莫爾兹比港，出席在周四(15日)舉行的第30屆亞太經合組織(APEC)部長級會議。

會議包含兩個全體大會，分別以「提升互聯互通，深化區域經濟融合」和「透過結構性改革促進可持續和包容性增長」為主題。

邱騰華將會出席兩個全體大會，在會議期間，他將與其他APEC成員經濟體的貿易部長會面，討論雙方經貿關係和共同關注的議題。

他將於本周六(17日)返港，在他離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署理其職務。