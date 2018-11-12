香港財經

金管局近日收到公眾查詢，稱市面上有服務供應商提供手機應用程式(App)，整合用戶在不同銀行或儲值支付工具的個人財務資料。

金管局提醒市民，該類服務供應商未必與銀行或儲值支付工具有合作關係，所提供的服務亦不受金管局監管。部分服務供應商會要求客戶提供電子銀行服務或儲值支付工具的登入資料，但市民必須明白，登入用戶名稱及個人密碼是重要的個人資料，應小心保管。

金管局對科技創新持開放態度，但市民在選用這些服務時，必須明瞭這些服務供應商如何收集、使用及保存客戶的個人資料，並清楚了解服務的條款。