香港財經

德勤中國全國上市業務組聯席領導合夥人歐振興認為，內地計劃推出的科創板，將會類似港交所早前擬推出的創新初板，預計當局會為投資者設下入場門檻，引入機構投資者參與。

國家主席習近平早前於上海出席首屆中國國際進口博覽會開幕式及發表演講時宣布，將在上海證券交易所設立科創板，同時試行新股註冊制。

歐振興出席電台節目後指出，北京現時約有1萬間科創公司，深圳則有約7000至8000間，相信有關公司都有興趣於科創板上市。

他稱，內地現有板塊的上市準則，以利潤基礎為主，未能配合未有盈利的新經濟公司發展，即使提出科創板，亦未有任何實質條例，但相信科創板的上市指標將會與其他三個板不同，改以收入及客戶增長等數據作上市準則，將有助新經濟公司集資發展。

歐振興認為，科創板會以機構投資者為主，投資門檻約300萬至400萬元人民幣，以避免不熟悉新經濟公司的散戶投資，造成板塊波動。但他提到，科創板的波動性或會較大，因為不少科創公司未有盈利基礎，而中國投資者有90%為散戶，若經濟出現問題，市場將會率先拋售這類公司。

他又表示，內地擬設立的科創板，主要針對高增長的中小型企業，而本港就主要服務中大型獨角獸企業，在香港上市的要求亦較高，因此暫時未見競爭，認為兩地可以相輔相成，幫助中小型的高增長科創公司上市。