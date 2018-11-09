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納瓦羅：華爾街精英施壓 要特朗普對華貿易和解

白宮貿易顧問納瓦羅稱，支持全球主義論者(globalist)的億萬富豪們正向白宮全方位施壓，要求美中就貿易爭拗達成和解協議，但特朗普不會屈服。

英交通大臣不滿脫歐方案辭職 鎊滙急挫

英國交通運輸次大臣Jo Johnson宣布辭職，表示不滿首相文翠珊的脫歐政策，將就脫歐議題推動第二次全民公投。消息觸發英鎊滙價在美市尾段跌0.78%。

人行:經濟下行壓力增 貨幣政策保持中性

人民銀行第三季度貨幣政策報告稱，中國經濟總體保持平穩增長，但受外部因素影響，經濟下行壓力有所加大。人行堅持穩健中性的貨幣政策。

紐油險守60關 科企累道指低收201點

華爾街投資者憂慮聯儲局下月加息，加上紐約期油一度插穿每桶60美元，加深環球經濟放緩的疑慮，以及科技股遭抛售，都拖累道指一度下滑308點或1.17%，收市仍挫201點或0.77%；標指最多曾挫1.51%，收市只跌0.92%；納指更曾下滑2.4%，收市回落1.65%。蘋果和亞馬遜分別挫1.9%和2.4%，高盛瀉3.89%。

外圍焦點簡訊

￭ 特朗普據報擬今年底前撤換商務部長羅斯(Wilbur Ross)。

￭ 蓬佩奧在中美外交與國家安全對話會議促中國停止南海軍事化行動，中國要求美國透過對話解決貿易分歧。

￭ 密歇根大學11月美國消費者信心指數初值為98.3，高於預期的98。美國10月最終需求PPI指數按月升0.6%，按年升0.9%，好過市場預期。

￭ 紐約12月期金跌16.5美元或近1.4%，收報每盎斯1208.6美元。本周累計跌2%。

￭ 紐約12月期油收報每盎斯60.19美元，回落0.8%，本周累計下滑4.7%。布蘭特期油回吐0.7%，報70.18美元，本周累計挫3.6%。

￭ 泛歐股指Stoxx 600收市挫0.37%，銀行、電訊及資源股受壓。

￭ 李克強主持國務院常務會議，要求加大支持民企特別是小微企業融資力度。

￭ 中證監、財政部和國資委聯合發布文件，鼓勵上市公司回購。

￭ 瑞銀研究報告：倘爆全面貿戰，明年中國GDP或降至5.5%。

￭ 中信金控旗下台灣人壽斥17.94億元新台幣，向壹傳媒(00282)旗下公司收購位於台北的蘋果日報A和B兩幢大樓。

【新股追蹤】恒達集團暗盤收跌7%

恒達(03616)下周一掛牌。交易資料顯示，暗盤曾低見1.1元，較招股價跌11.29%；收報1.15元，跌7.26%。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數報25382點，較香港收市低219點。

￭ 夜市期指收報25331點，跌134點，較昨日恒指收市低水271點。

￭ 天能動力(00819)考慮分拆天能電池於內地A股上市。

￭ 太睿(01010)就可能收購一家科技服務公司多數股權進行協商。

￭ 滙豐銀行明年1月1日起，職位等級第5至6級的僱員，有薪年假將由22天增加至24天。

￭ 中環大館總監簡寧天發表聲明表示，決定為流亡海外的華裔作家馬建兩個講座提供場地，令節目可如期舉行。