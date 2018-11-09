香港財經

美國聯儲局一如市場預期，維持利率不變。

金管局發言人表示，聯儲局維持息口不變的決定屬市場預期之內，預期聯儲局將會維持漸進加息的步伐，而新興市場亦會因此面臨貨幣貶值和資金外流的壓力。

發言人稱，如中美貿易戰未能解決，金融市場波動會持續上升。此外，港元利率正常化亦在進行中，加息周期已經開始。雖然經濟和資產市場不確定性增加，下行風險亦增大，但香港金融體系穩健，金管局亦做好防禦工作，並具備充裕的抗震能力。

發言人再次提醒大家必須更加小心管理風險，做好準備，應付市場波動。