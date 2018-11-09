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美聯儲維持利率不變 預計漸進式加息

美國聯儲局FOMC投票一致決定，將聯邦基金利率區間維持在2厘至2.25厘不變，會後聲明預計將「進一步漸進式加息」，重申經濟前景風險「大致平衡」。聲明提到，固定投資增速已緩和(moderated)。市場預料聯儲局很大機會在12月再加息一次。

紐油低收1.7% 技術上進入熊市

紐約期油連續9個交易日下滑，周四收市回落1.7%，報每桶60.67美元，較10月高位跌幅達20%，技術上進入熊市；布蘭特期油下滑2%。

儲局料續漸進加息 道指反覆回穩納指受壓

美國聯儲局預計未來仍漸進式加息，但表示固定投資增速放緩，道指曾轉跌98點，收市反覆回穩升10點，盤中最多漲97點；標指反覆低收0.25%；納指跌0.53%。晶片商高通業績令人失望，股價瀉8.1%，Facebook下滑2.4%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少1000人，報21.4萬人，是45年來最低水平。

￭ 歐委會降意大利經濟增長預測，歐羅美市尾段報1.1359美元，跌0.59%。美滙指數升0.53%。

￭ 金價跌至1周低位，紐約期金收報每盎斯1225.1美元，跌3.6美元或0.3%。

￭ 歐央行行長德拉吉：貿易緊張關係正削弱經濟信心。

￭ 歐股個別發展，英國升0.33%，法國和德國分別低收0.13%及0.45%。

￭ 中國乘聯會：10月廣義乘用車銷量198萬輛，按年減少13.2%。

￭ 海南航空(600221.SH)公布，終止重大資產重組。

PayMe少數戶口被盜用 金管局促跟進

滙豐電子錢包PayMe公布，日前發現有用戶電郵賬戶被盜用的情況，導致不法分子未經授權登入極少數PayMe賬戶，受影響客戶約20個，金額少於10萬元。該行已報知警方，並主動將事件上報金管局。

收入遜預期 瑞聲冀明年表現更好

瑞聲(02018)首三季收入跌4.8%，公司今年銷售目標為雙位數增長，惟收入未如預期，董事總經理莫祖權表示，無意調整指引，期望明年表現會更好。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報25881點，較港低345點。

￭ 夜市期指收報26089點，跌135點，較昨日恒指收市低水139點。

￭ 阿里影業(01060)中期虧損1.26億人民幣；不派息。

￭ 新濠國際(00200)上市附屬新濠博亞娛樂第三季應佔淨收入按年跌91.72%，派息4.835仙。

￭ 指尖悅動(06860)獲主席及控股股東在公開市場購入8962.1萬股。

￭ 遊萊互動(02022)：未知悉股價下降原因，控股股東未來6個月擬增持。

￭ TSC(00206)1供1股，淨集資最多6.57億元。

￭ 消息：找鋼網擬棄「同股不同權」，改以傳統方式來港上市。

￭ 《金融時報》報道，外國記者會(FCC)第一副主席馬凱周四以遊客身份被拒入境香港。