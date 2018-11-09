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友邦保險(01299)公布，截至9月底止第三季，按實際滙率計算，新業務價值9.79億美元，按年增長16%，按固定滙率計則升17%。

第三季新業務價值利潤率升至61.1%，按實質滙率及固定滙率計分別按年升2.7個百分點及2.6個百分點，主要是由產品組合、分銷渠道組合及其他的正面變動所帶動。按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持穩定，為10%。

期內，年化新保費15.82億美元，按實質及固定滙率計，分別按年升11%及12%；總加權保費收入升至76.1億美元，按實質及固定滙率計，分別按年升15%及16%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，亞洲消費者的需要和期望正在迅速轉變，日益着重個人健康、保健及財務保障的需要，加上區內漸趨富裕，此趨勢將帶動各個市場對集團的保障和長期儲蓄產品之需求。

友邦香港業務、中國全資擁有的業務及泰國業務的新業務價值均有雙位數字增長；馬來西亞的新業務價值按年下跌，按季則有改善；在新加坡，大量整付保費單位連結式業務導致新業務價值利潤率較低，抵消了強勁的年化新保費增長。其他市場錄得強勁的雙位數字新業務價值增長，當中以澳洲、韓國、菲律賓和台灣業務的貢獻尤為強勁。

今年首九個月，按實質滙率計算，集團新業務價值為29.33億美元，按年增長20%；新業務價值利潤率按年增長4.2個百分點至60%；年化新保費按年增長12%至48.34億美元；總加權保費收入按年增長17%至220.39億美元。