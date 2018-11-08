深度旅遊體驗平台KKday宣布，完成由日本LINE Ventures與阿里巴巴台灣創業者基金共同領投的B+輪融資。
既有投資者，包括新加坡Monk’s Hill Ventures與中華開發資本等，也因看好KKday未來發展前景再度加碼。
KKday創辦人暨行政總裁陳明明表示，獲得LINE Ventures投資，以及與LINE的策略性合作，對於KKday，甚至是整個線上旅遊產業而言，都是具有標誌性意義的里程碑。
KKday表示，未來也將與LINE在全球各地市場推展更多的合作。
今日 14:00 香港財經
深度旅遊體驗平台KKday宣布，完成由日本LINE Ventures與阿里巴巴台灣創業者基金共同領投的B+輪融資。
既有投資者，包括新加坡Monk’s Hill Ventures與中華開發資本等，也因看好KKday未來發展前景再度加碼。
KKday創辦人暨行政總裁陳明明表示，獲得LINE Ventures投資，以及與LINE的策略性合作，對於KKday，甚至是整個線上旅遊產業而言，都是具有標誌性意義的里程碑。
KKday表示，未來也將與LINE在全球各地市場推展更多的合作。
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