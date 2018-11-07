港股直擊 香港財經 重要通告

港交所(00388)公布，截至9月底止首三季盈利74.84億元，按年增35.43%，創新紀錄。每股盈利6.03元。EBITDA為95.53億元，按年增32.5%。

單計第三季，盈利24.43億元，按年增20.17%，勝預期；收入及其他收益41.02億元，按年增18.76%。

今年首三季，收入及其他收益122.96億元，按年增27.33%，創新高。港交所指出，主要是現貨市場的標題平均每日成交金額，及衍生產品市場平均每日成交合約張數強勁表現所帶動，以及新上市的衍生權證、牛熊證及首次公開招股數目均創新高，使聯交所上市費上升。

滬深港通首三季總收入及其他收益為5.21億元，按年增88.09%。

按分部看，現貨市場收入30.33億元，按年增26.22%；EBITDA為26.09億元，按年增32.1%。股本證券及金融衍生產品業務收入25.91億元，按年增68.25%；EBITDA為21.71億元，按年增81.52%。

另外，商品業務收入10.77億元，按年跌1.73%；EBITDA跌至5.59億元，按年跌14.26%。結算業務收入47.41億元，按年增32.5%；EBITDA為41.36億元，按年增38.28%。

港交所行政總裁李小加表示，集團第三季度表現出色，今年首9個月的收入和溢利都刷新紀錄，業績反映出港交所繼續扮演全球首次公開招股中心和亞洲最活躍和流通的資本市場的角色。儘管全球宏觀經濟及政治環境尚存在不少變數，集團對今年全年的業績表現仍然充滿信心。