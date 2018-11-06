香港財經 時事脈搏

浸會大學財務及决策系副教授麥萃才、科技大學經濟系兼任教授、榮休教授雷鼎鳴等38名經濟學者，聯署支持「明日大嶼」願景，認為這不但是可負擔的方案，更是上佳的投資。

學者指出，按發展局的初步估計，人工島填海的成本每方呎為1300至1500元。然而，若政府要收回新界的棕地或農地以作新市鎮發展用途，按政府最新的收購價，每方呎達1350元，政府還需要為農作物和其他損失多付25%的補貼，即近1700元，比填海的成本更高。

考慮交通基建的成本方面，若在新界建設新市鎮，一定要興建新的交通走廊連接市區，但人工島位置適中，距離港島最短距離只有約4公里，從地理位置的表面證據出發，發展人工島交通基建的效益應該更高。

另一方面，「明日大嶼」兩階段合共1700公頃的填海，最多興建40萬個住宅單位，公私營七三比，保守估計每個私人住宅土地收入約400萬，12萬個私人住宅的土地收入約4800億。以上兩個項目的賣地收入為8400億，還未計算第二階段喜靈洲填海的商業用地的賣地收入及島上可創34萬個職位計衍生的稅收及經濟收益，財政收入可觀。

學者又表示，明白近年不少工程出現大幅超支及管理不善的情況，市民對政府不信任其來有自。不過，經初步的成本效益分析，他們認為計及賣地收入、經濟收益及社會效益，「明日大嶼」願景明顯是上佳的選擇。