訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:57 香港財經 時事脈搏

38經濟學者聯署力撐明日大嶼

放大圖片

浸會大學財務及决策系副教授麥萃才、科技大學經濟系兼任教授、榮休教授雷鼎鳴等38名經濟學者，聯署支持「明日大嶼」願景，認為這不但是可負擔的方案，更是上佳的投資。

學者指出，按發展局的初步估計，人工島填海的成本每方呎為1300至1500元。然而，若政府要收回新界的棕地或農地以作新市鎮發展用途，按政府最新的收購價，每方呎達1350元，政府還需要為農作物和其他損失多付25%的補貼，即近1700元，比填海的成本更高。

考慮交通基建的成本方面，若在新界建設新市鎮，一定要興建新的交通走廊連接市區，但人工島位置適中，距離港島最短距離只有約4公里，從地理位置的表面證據出發，發展人工島交通基建的效益應該更高。

另一方面，「明日大嶼」兩階段合共1700公頃的填海，最多興建40萬個住宅單位，公私營七三比，保守估計每個私人住宅土地收入約400萬，12萬個私人住宅的土地收入約4800億。以上兩個項目的賣地收入為8400億，還未計算第二階段喜靈洲填海的商業用地的賣地收入及島上可創34萬個職位計衍生的稅收及經濟收益，財政收入可觀。

學者又表示，明白近年不少工程出現大幅超支及管理不善的情況，市民對政府不信任其來有自。不過，經初步的成本效益分析，他們認為計及賣地收入、經濟收益及社會效益，「明日大嶼」願景明顯是上佳的選擇。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。