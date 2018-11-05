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今日 16:38 香港財經 時事脈搏

陳帆:續打擊炒樓 助市民重燃置業希望

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運輸及房屋局局長陳帆在立法會上表示，當局為確保樓市穩健發展，會繼續維持各項需求管理措施，打擊短期炒賣活動，協助市民重燃置業希望。

陳帆指出，今年首三季住宅物業成交當中，只有1.2%涉及非本地個人和公司買家，較買家印花稅推出前的4.5%為低，證明成效顯著。

他又指，房委會近年已復售居屋，並盡量縮短建屋時間表，由7年縮短至5年。對於有聲音指希望當局收緊轉讓限制，陳帆指出，房委會和市建局會考慮各方意見，惟一般而言居屋住戶都以置業為主，至少居住十多二十年才會轉售。

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