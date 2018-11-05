香港財經

摩通亞太(日本除外)研究部聯席董事、香港股票及亞洲地產研究主管梁啟棠對外電表示，隨着中美貿易戰升級，以及本港進入加息周期，加上買家擔憂中港經濟前景，有五大跡象顯示本港樓價正在回調。

一是按揭貸款申請宗數大幅減少。金管局數據顯示，9月新申請按揭貸款宗數，按月減少55.6%至7977份。摩通引述中原稱，本港9月按揭申請數量按月降幅創20年來最大。

二是豪宅銷售急劇下滑。其中位於薄扶林道的Pokfulam Peak，上月有買家放棄交易，撻訂5420萬。此外，有地產代理數據顯示，9月豪宅項目成交是自2005年以來最少。

三是地產代理放假。本港主要代理行之一的美聯物業，重啟名為「Bottom榜放取無薪假期機制」，料多達100名前線人手受波及，涉事業績最差的10%(10名)員工須離職，其後55%(55名)員工須自行申請放無薪假期最少三個月。

四是二手市場「冧價」。據地產代理成交數據，二手樓開始出現劈價，其中九龍灣有兩房單位割價28%或190萬成交，亦有單位減價17%沽出。

五是新盤銷售減少。地產代理數據顯示，截至10月28日，新盤成交金額僅112億元，撇除假期因素，是創16個月新低；成交量則錄得1130宗，較9月下降近一半。