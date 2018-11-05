香港財經

金管局公布，第三季外滙基金投資收入16億元，較去年同期的618億元，大跌97%，但較第二季多賺15億元。今年首三季，外滙基金投資收入367億元，按年減少逾八成。

單計第三季，香港股票投資繼續錄得虧損，蝕47億元，次季為虧損51億元，去年同期則為收益144億元；海外股票收益128億元，較次季的47億元增1.72倍，按年則跌31.91%；債券投資收益97億元，按季跌30.72%，按年則跌9.35%；外滙虧損162億元，次季虧損213億元，去年同期為收益97億元。

金管局第三季將會支付107億元予政府的財政儲備。

今年首三季，外滙基金錄得367億投資收入，較去年同期收入1980億元，大減81.46%。其中，港股投資虧損81億元，去年同期為收益422億元；其他股票投資收益101億，按年減少82.85%；債券投資收益292億元，按年減少7.35%；外滙虧損112億元，去年同期收益440億元。

金管局副總裁余偉文表示，第三季美股稍為穩定，其他股市較波動，港股亦反覆向下，拖累港股錄得虧損。美滙指數上季增強，令非美元資產估值下調。

金管局總裁陳德霖稱，在不明朗因素增加的情況下，無論經濟或金融市場下行風險都有加大。