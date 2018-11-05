星展香港截至今年9月底止首三季純利10.33億元(坡元‧下同)，按年增37.92%。
期內，總收入20.43億元，按年增25.88%。當中，淨利息收入13.29億元，按年增26.81%；淨服務費收入4.69億元，按年增5.63%。
單計第三季，星展香港純利2.93億元，按年微增0.34%。
季內，總收入6.72億元，按年增19.36%。其中，淨服務費收入1.48億元，按年跌8.07%；淨利息收入4.87億元，按年增37.57%。淨息差增38點子至2.06%。
今日 10:59 香港財經
星展香港截至今年9月底止首三季純利10.33億元(坡元‧下同)，按年增37.92%。
期內，總收入20.43億元，按年增25.88%。當中，淨利息收入13.29億元，按年增26.81%；淨服務費收入4.69億元，按年增5.63%。
單計第三季，星展香港純利2.93億元，按年微增0.34%。
季內，總收入6.72億元，按年增19.36%。其中，淨服務費收入1.48億元，按年跌8.07%；淨利息收入4.87億元，按年增37.57%。淨息差增38點子至2.06%。
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