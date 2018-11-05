訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:33 香港財經

陳德霖:樓市發展視乎宏觀經濟及貿戰

放大圖片

金管局總裁陳德霖表示，本港房地產市場近月氣氛淡靜，交易量和樓價均呈下跌趨勢，樓市發展要視乎宏觀經濟及國際形勢，尤其中美貿易戰會否持續或升溫。

他出席立法會財經事務委員會會議時表示，樓價連升28個月後，8月底開始回落，差餉物業估價署的整體樓價指數顯示跌幅是1.5%，二手市場和一手市場成交量分別下跌。

他認為，房地產市場吹淡風是受不同因素影響，包括中美貿易戰局勢反覆。他稱，市場關注國家主席習近平與美國總統特朗普，本月底會面會否達成實際解決方案，但他認為目前不需要多作猜測。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。