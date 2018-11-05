香港財經

金管局總裁陳德霖表示，本港房地產市場近月氣氛淡靜，交易量和樓價均呈下跌趨勢，樓市發展要視乎宏觀經濟及國際形勢，尤其中美貿易戰會否持續或升溫。

他出席立法會財經事務委員會會議時表示，樓價連升28個月後，8月底開始回落，差餉物業估價署的整體樓價指數顯示跌幅是1.5%，二手市場和一手市場成交量分別下跌。

他認為，房地產市場吹淡風是受不同因素影響，包括中美貿易戰局勢反覆。他稱，市場關注國家主席習近平與美國總統特朗普，本月底會面會否達成實際解決方案，但他認為目前不需要多作猜測。