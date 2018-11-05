香港財經

金管局總裁陳德霖表示，本港出口貨值近期增長不錯，暫未見受到貿易戰影響，相信與廠商要盡快趕工出貨有關，估計關稅增加的影響要遲一些才浮現。

陳德霖出席立法會財經事務委員會會議時稱，貿易戰惡化已影響港股及內地股市，港股從今年創出的高位，回落約兩成。早前很多人都相信美股不受貿易戰影響，但近期想法有變，認為是好事，如果有人相信貿易戰只有單方面受影響，就無助解決貿易戰。

國際貨幣基金組織(IMF)對先進經濟體今明兩年經濟評估變動不大，但將今明兩年新興市場經濟增長預測，分別由4.9%及5.1%，下調至4.7%，他認為此較大幅的下調屬較少見情況，相信是中美貿易關係緊張，令IMF有關評估不如以往般樂觀。

他指出，新興市場滙率今年全面受壓，但程度不同，以阿根廷及土耳其貨幣較受壓，今年至今累計分別下挫48%及32%，亞洲經濟體貨幣受壓程度相對溫和，與97年亞洲金融危機時，市場一刀切對新興經濟看淡情況不同。

陳德霖又稱，今年以來全球金融狀況收緊，中美貿易戰惡化造成很大風險，地緣政治風險持續，包括北韓無核化、伊朗面對新一輪制裁，會否造成另一輪不穩。另外，英國脫歐亦進入關鍵階段，談判不成功會否引發硬脫歐，對英國及歐洲經濟均帶來不穩定。